10:39

Un settore al palo, che non vede vie d’uscita a meno di non aprire corridoi e frontiere. Marco Peci, direttore commerciale del Quality Group, traccia un quadro realistico del comparto nella nuova puntata di Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto).



Il manager punta l’attenzione sul bisogno di trovare vie per sostenere il travel in un momento particolarmente delicato.