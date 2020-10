Tornano i viaggi polari di Poseidon Expeditions: i programmi 2022

12:58

Poseidon Expeditions ha deciso di lanciare già oggi, con tre mesi di anticipo, le sue nuove stagioni di crociere polari nell’Artico per il 2022 e in Antartide per la stagione 2022-23.

“I nostri modelli di prenotazione - dice Nikolay Saveliev, presidente di Poseidon – mostrano un forte desiderio di viaggio che va ben oltre lo stop legato al Covid. Ed è per questo che abbiamo deciso di anticipare le prenotazioni molto prima di quanto abbiamo fatto in passato”.



La novità della stagione artica del 2022 sarà un ritorno nella Groenlandia occidentale, visitata per l'ultima volta dal Sea Spirit all'inizio dell'estate 2018. Le spedizioni nella Groenlandia occidentale sono la ‘Terra dei Vichinghi’ di 12 giorni dal 27 maggio, da Reykjavik, in Islanda, a Kangerlussuaq, in Groenlandia, e un viaggio di andata e ritorno da Kangerlussuaq di 8 giorni per vedere, balene e la cultura Inuit del 7 giugno.



In piena estate, il Sea Spirit si dirigerà più a Nord-Est per un programma completo di partenze che esplorano le Svalbard e l'arcipelago di Franz Josef Land prima di tornare in Groenlandia orientale a settembre per due crociere di 11 giorni di Arctic Sights e un viaggio dedicato all'aurora boreale.



“Per l'ottava stagione consecutiva, la Sea Spirit visiterà l’arcipelago di Franz Josef Land con tre spedizioni nel pieno dell'estate artica, direttamente dalle Svalbard. Poseidon è l'unico operatore di crociere polari in grado di farlo” dice Saveliev.



A partire da ottobre 2022 la Sea Spirit si trasferirà nell’emisfero Sud per iniziare la sua stagione antartica 2022-23. Sono previsti 4 viaggi nella Penisola Antartica di 11-12 giorni; tre programmi più lunghi che includono la Penisola Antartica, la Georgia del Sud e le Isole Falkland, da 21-23 giorni; e la popolare crociera di 15 giorni Crossing 66º Latitude South.