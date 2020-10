Nobis e Naar: copertura ad hoc per la tutela del viaggiatore

09:20

Nobis Filo diretto Assicurazioni e Naar insieme per la tutela del viaggiatore. È stato infatti siglato un accordo che prevede per chi acquisterà uno dei pacchetti proposti da Naar i vantaggi di VacanzExtra Plus, una copertura sviluppata in collaborazione con il broker Borghini e Cossa che assicura il viaggiatore nel caso in cui dovesse trovarsi ad affrontare alcune tra le principali problematiche connesse al Covid-19.

“Un efficace lavoro di squadra. Nei primi mesi dell’emergenza avevamo confezionato un prodotto assicurativo con l’integrazione della polizza VacanzExtra. In queste ultime settimane siamo ritornati sul lavoro fatto cercando di proporre una maggiore copertura ai viaggiatori e sicurezza nella consulenza ai nostri agenti clienti. VacanzExtra è inclusa nelle proposte assicurative We care you Smile e We care you Smile Plus. La soluzione All Risks della polizza We care you Smile Plus, con il valore aggiunto di VacanzExtra, si conferma il miglior prodotto per coprire i viaggiatori prima e dopo la partenza” piega Maurizio Casabianca, direttore commerciale e marketing di Naar Tour Operator.



In caso di fermo o quarantena, il prodotto prevede il rimborso delle spese e dei servizi fruiti forzatamente all’interno dell’hotel prenotato oppure, in mancanza di disponibilità, in altre strutture alberghiere. Sono inoltre coperte le penali per i servizi a terra non usufruiti, le spese per la modifica o il nuovo acquisto dei biglietti già acquistati in fase di prenotazione per proseguire il viaggio o fare ritorno a casa e un indennizzo giornaliero a titolo di compensazione per i disagi subiti. Il viaggiatore potrà infine beneficiare di coperture ad hoc anche in caso di ricovero per infezione da Covid-19.



“In un periodo estremamente complesso per il settore del turismo, in cui gli operatori vivono una situazione di profonda e generalizzata incertezza dovuta alla pandemia, siamo lieti che un tour operator di primaria importanza e nostro storico cliente, quale è Naar, abbia optato per un prodotto più completo e in linea con i nuovi bisogni dei viaggiatori” ha spiegato Stefano Pedrone (nella foto), responsabile direzione turismo di Nobis Assicurazioni.