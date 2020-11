di Oriana Davini

Un omaggio alla luna e alla sua scoperta, a simboleggiare la voglia di proporre un nuovo modo di viaggiare alla scoperta di nuovi mondi: Silversea ha accolto in flotta Silver Moon, nuova nave da crociera di lusso costruita da Fincantieri ad Ancona.

Con 298 suite con maggiordomo e vista mare, la maggior parte delle quali con veranda privata in teak, e una stazza lorda contenuta di 40mila 700 tonnellate, Silver Moon conferma la filosofia della compagnia crocieristica di proporre itinerari in località non accessibili alle grandi navi da crociera, offrendo al contempo servizi a cinque stelle, comfort e intimità.



Un dato su tutti: il rapporto tra ospiti e personale di bordo è quasi di uno a uno.



Il programma S.A.L.T.

Ulteriore novità di Silver Moon è il programma Sea and Land Taste (S.A.L.T.), curato da Adam Sachs, ex capo redattore della rivista Saveur. Per offrire un’esperienza di viaggio più completa, agli ospiti saranno offerte esperienze gastronomiche ad hoc costruite in base all’itinerario, con ingredienti tipici dei luoghi toccati dalla nave e piatti tradizionali.



Gli itinerari

Tra gli itinerari confermati a partire da gennaio ci sono crociere da Fort Lauderdale, in Florida, a Lima, in Perù, da Lima a Buenos Aires e da questa a Rio de Janeiro. A marzo la nave arriverà a Barcellona e da qui proporrà itinerari alla volta della Grecia toccando anche l’Italia.