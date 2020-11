08:02

Per Tui è in arrivo un’altra boccata di ossigeno derivante dai fondi pubblici. Dopo l’iniezione di liquidità da tre miliardi di euro delle scorse settimane, il Governo tedesco si appresterebbe ora a varare un secondo pacchetto di aiuti del valore di 1,8 miliardi.

Il sostegno al colosso del tour operating, si legge su Preferente, arriverebbe grazie al nuovo fondo di stabilizzazione economica varato dalla Germania e volto a sostenere il capitale delle aziende fino alla fine dell’emergenza Covid.



Secondo gli ultimi dati resi noti da Tui, il gruppo è alle prese con perdite pari a 300 milioni di euro ogni mese e le entrate sarebbero crollate del 98 per cento. Il taglio dei costi messo a punto, pari al 70 per cento, non è però in grado di ammortizzare la riduzione continua della liquidità e il nuovo prestito si è rivelato necessario per potere superare il periodo invernale. Attualmente il debito netto del tour operator si avvicina ai sei miliardi di euro.