Horca Myseria: arrivano i buoni regalo per Natale

14:31

Un buono regalo per far sognare una vacanza in barca. Il tour operator nautico Horca Myseria, in occasione del natale, mette a disposizione dei clienti la possibilità di regalare ad amici e parenti ‘quote’ di un viaggio in barca, scegliendo tra diversi importi (da 30 a 300 euro).

Le somme potranno essere spese sia in viaggi e crociere sia corsi online per conseguire la patente nautica.



Il buono acquistato verrà recapitato immediatamente all’acquirente e, alla data prescelta, sarà consegnato anche al destinatario del dono, sempre tramite posta elettronica.