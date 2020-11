Tour2000AmericaLatina: iniziativa social per le agenzie

11:42

Tour2000AmericaLatina lancia una nuova iniziativa per aiutare il lavoro delle agenzie di viaggi. L’operatore ha realizzato 22 nuovi video sulle destinazioni in America Latina in versione social da distribuire alle adv che possono utilizzarli sui loro canali Facebook e Instagram. I mini video hanno l’obiettivo di trasmettere il fascino di tutti i Paesi dell’America Latina: dalla Colombia alla Guyana, dal Cile a El Salvador e al Suriname.

“La nostra squadra commerciale è in contatto costante con la nostra rete distributiva e, in questi mesi, molte delle nostre agenzie di viaggi più affezionate ci hanno chiesto contenuti video da postare sui loro social media – ha spiegato Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina -. Il nostro obiettivo è comune: far scoprire, in questo momento di stop ai viaggi, a tutti i viaggiatori italiani le infinite bellezze dell’America Latina per poi avere il privilegio di organizzare il loro prossimo viaggio nel 2021”. Per ricevere il link e scaricare tutti i video social è necessario iscriversi alla newsletter aziendale o inviare un’email a segreteria@tour2000.it