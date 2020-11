Aida pronta a partire per le Canarie a dicembre

09:15

Aida Cruises, brand del gruppo Carnival, pianifica di riprendere a navigare nel mese di dicembre con destinazione Canarie.

Pubblicità

AIDAperla dovrebbe partire da Gran Canaria il 5 dicembre per un itinerario di 7 giorni, mentre AIDAmar dovrebbe essere pronta a inaugurare la stagione invernale con un tour natalizio già dal 20 dicembre. La compagnia si è adeguata ai protocolli di sicurezza anti-Covid richiesti dal Governo spagnolo, in primis introducendo l'obbligo del tampone prima dell'imbarco, tra cui il rispetto di una serie di regole in fase di arrivo e partenza, assistenza medica, sanificazione a bordo e durante le escursioni. Come riporta travelpulse.com, tutti i passeggeri potranno effettuare il test in dei centri convenzionati con Aida e dovranno inoltre passare al termoscanner una volta giunti al terminal.



Gaia Guarino