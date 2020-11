Le crociere di Natale per famiglie firmate Msc

15:55

Arrivano le crociere di Natale di Msc: a partire dal 18 dicembre a bordo di Msc Grandiosa salirà l’atmosfera del Natale con decorazioni scintillanti e iniziative pensate per vivere una crociera nel pieno spirito natalizio.

Pubblicità

Per gli adolescenti, oltre al villaggio di Natale, ci saranno un XMAS flash mob, un talent show dedicato e altri giochi. Per i bambini e le famiglie le proposte natalizie comprendono inoltre Babbo Natale Play with me, un game show per i bambini e i loro genitori con l’opportunità di vincere premi; Il film di Babbo Natale, uno speciale cortometraggio ideato da Msc Crociere che racconta l'arrivo di Babbo Natale a bordo; Doremix XMAS, gara di ballo per bambini e famiglie sulle le 5 hit natalizie scelte dai bambini; MSC kids XMAS spot, una parata con costumi natalizi e musica e il Villaggio di Natale di Doremi & Lego, intrattenimento per i più piccoli con giochi, balli di gruppo e tutta la magia del Natale.



“La salute e la sicurezza di tutti i passeggeri, in particolare dei più piccoli, è da sempre il nostro primo obiettivo – ha dichiarato il managing director Italia di Msc Crociere Leonardo Massa -. Per questo, da quando abbiamo inaugurato il nostro protocollo lo scorso agosto, abbiamo implementato le misure di sicurezza per consentire il rispetto del distanziamento sociale in ogni istante vissuto a bordo delle nostre navi da crociera, contingentando gli accessi alle diverse attività di bordo, senza pregiudicare il divertimento. Siamo felici che i nostri affezionati ospiti abbiamo apprezzato la scelta e stiano rispondendo con grande partecipazione ed entusiasmo”.



Anche in questo periodo così complesso, le navi della compagnia hanno continuato a viaggiare grazie ad un rigoroso protocollo di salute e sicurezza che consente a tutti gli ospiti, anche ai più piccoli, di poter approfittare di una vacanza a bordo senza rinunciare a tutte le attività delle aree kids che sono state appositamente ripensate e adattate per assicurare il massimo divertimento nel rispetto delle regole e delle distanze.



All’ingresso del miniclub è stato approntato uno speciale “check point” che assicura ad ogni minore prima di entrare a giocare il controllo della temperatura, l’igienizzazione delle mani e delle scarpe e la consegna di speciali mascherine obbligatorie per tutti i bambini oltre i 6 anni di età. Inoltre l’accesso alle aree dedicate ai bambini è stato contingentato per garantire la giusta distanza e sono state aumentate le sessioni igienizzazione degli spazi e dei giochi. Basti pensare che in una settimana i box della Lego in uso nelle aree vengono disinfettati 84 volte.



Il 18 dicembre ripartirà anche Msc Magnifica con una speciale crociera natalizia di 8 notti in partenza da Genova e scalo nei porti di Messina, Kataklon e Atene in Grecia e Civitavecchia per festeggiare la Vigilia e il Natale a bordo in sicurezza e immersi in una magica atmosfera. La nave proseguirà poi a viaggiare fino alla fine di aprile 2021 con itinerari di 10 notti in Mediterraneo orientale e occidentale, con tappe in Italia, Grecia e Malta.