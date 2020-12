Ncl, una nuova piattaforma per le prenotazioni Fly-Cruise

21:00

Un nuovo strumento per le prenotazioni Fly-Cruise. Norwegian Cruise Line ha lanciato ‘Ncl Air’, innovativa piattaforma integrata in Book Norwegian, progettata per aiutare gli adv a gestire le prenotazioni volo+crociera.

Articoli di approfondimento Tour Operator 16:17 Ncl presenta l’intrattenimento di Embark di Gaia Guarino Pubblicità

Gli agenti italiani, in particolare, hanno ora l’opportunità di proporre pacchetti volo con Ncl da tutti gli aeroporti nazionali disponibili.



La piattaforma offre loro accesso in tempo reale ai voli con relativi prezzi da tutt’Italia ai porti di partenza in tutto il mondo non appena disponibili in Amadeus. Allo stesso tempo gli agenti possono sfruttare un processo di prenotazione semplificato, che li ricompensa con l’intera commissione di crociera sul pacchetto volo completo.



“Ncl Air è la naturale evoluzione del nostro impegno per offrire ai clienti più libertà e scelta, sempre supportando al massimo i nostri partner di viaggio. Lavoriamo da tempo su questa rivoluzionaria piattaforma di prenotazione e sono entusiasta che agenti e clienti ora possano sfruttarne i vantaggi”, spiega in una nota Kevin Bubolz, managing director Europa di Ncl.



La piattaforma garantisce inoltre accesso a facili upgrade a voli Premium Economy, Business e First Class.