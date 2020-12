di Isabella Cattoni

08:03

Un anno fra i più duri della storia per chi opera nel comparto turistico: Domenico Stefanelli, direttore vendite di Gb Viaggi, non usa mezze misure per descrivere un periodo che si spera di lasciare alle spalle al più presto.

“I tour operator stanno ancora, purtroppo, facendo i conti con l’incertezza del futuro e con un mercato che sta letteralmente cambiando il concetto di vacanza. La nostra azienda, però, non si è mai fatta prendere dallo sconforto, anzi ha reagito sin dall’inizio, stando al passo con l’evoluzione costante delle tendenze di viaggio, avendo il coraggio di reinventarsi e continuando a scommettere sul mercato Italia, da sempre il nostro cavallo di battaglia”.

Obiettivo qualità

In questo senso, Gb Viaggi mira a consolidare la vision aziendale caratterizzata da alti standard qualitativi. “Nella ricerca di nuovi prodotti miriamo ad acquisire servizi sempre più esclusivi, soprattutto per le famiglie. La stagione 2021 è work in progress. Abbiamo in serbo diverse novità sia per quanto riguarda il prodotto, sia per quanto riguarda la modalità di fruizione di diversi servizi che diventano sempre più smart, flessibili e trasparenti. La stagione 2021 sarà ancora più difficile di quella del 2020, per questo l’obiettivo è quello di ascoltare sempre di più le esigenze dei viaggiatori che vogliono affidarsi a seri professionisti della vacanza per avere la garanzia di viaggiare in sicurezza con un pacchetto turistico sempre più su misura”.



Un futuro di investimenti

Intanto, gli investimenti continuano. “Siamo convinti che solo chi ha il coraggio di investire e di avere una visione a lungo raggio riuscirà a fronteggiare la crisi che ha sconvolto il settore turistico. Da sempre abbiamo creduto nel mercato Italia e il 2020 non ci ha fermato. Continuiamo a credere nella vacanza Made in Italy, investendo soprattutto sul mare. Di recente abbiamo allargato i nostri orizzonti con l’ingresso di tre new entry a marchio Gb Club in Sicilia, Puglia e Campania. Riflettori puntati anche sulla Sardegna, dove amplieremo il ventaglio dell’offerta”.



I trend emergenti

E sui trend del futuro, “La vacanza è diventata esperienziale, emozionale e per questo vogliamo offrire ai nostri clienti non solo soggiorni, ma anche servizi accessori prenotabili direttamente online. Inoltre stiamo pensando di allargare il nostro target su piccole, medie e grandi aziende che potranno usufruire di tanti servizi dedicati per avere numerosi vantaggi aziendali con alcune proposte che vanno nella direzione del welfare aziendale. Infine i nostri progetti hanno come obiettivo il consolidamento del mercato digitale”.