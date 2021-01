Crociere artiche e nuove sfide: il 2021 secondo Ponant

16:54

Nuove sfide legate ai cambiamenti introdotti dalla pandemia ma anche l'arrivo della nuova nave Commandant Charcot, con cui aprire un capitolo innovativo delle crociere artiche: sono i contorni del 2021 di Ponant tratteggiati dal d.g. Hervé Bellaïche.

In un'intervista rilasciata a TourMag, il manager ha ribadito che la compagnia crocieristica seguirà una strategia di ripresa basata su tre concetti chiave: solidarietà, pragmatismo e ascolto dei clienti.



"Viaggiare meno ma viaggiare meglio è la tendenza confermata da diversi studi per quanto riguarda il turismo del prossimo futuro - spiega -: il turismo sostenibile e responsabile rappresenta la nostra filosofia aziendale da 30 anni". O. D.







La sfida è trasmettere "sicurezza e tranquillità ai nostri ospiti, anche grazie al protocollo sanitario messo già in atto la scorsa estate. Il 2021 per noi vedrà al centro la nuova nave da spedizione polare Commandant Charcot, che apre una nuova pagina nella storia di Ponant offrendo un prodotto eccezionale a clienti e adv".