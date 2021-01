Silversea, commissioni bonus agli agenti di viaggi

15:55

Silversea Cruises punta sugli agenti di viaggi e mette mano al portafoglio per dare concretezza a questo obiettivo.

In arrivo c'è infatti una commissione bonus di 165 euro per tutte le nuove prenotazioni su 139 itinerari in partenza dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 e prenotate entro il 28 febbraio.



"I nostri partner di viaggio sono estremamente importanti per Silversea e svolgono un ruolo chiave per noi e i nostri ospiti - spiega il presidente e ceo, Roberto Martinoli -. Siamo quindi lieti di offrire questo ulteriore vantaggio per esprimere il nostro apprezzamento per il loro duro lavoro e rendere ancora più gratificante collaborare con noi, soprattutto in questi tempi difficili".



Al bonus si aggiunge il potenziamento delle iniziative a favore degli adv, tra cui Marketing Central, suite online di marketing e vendita per agenzie; Silversea Academy per la formazione interattiva e Virtual Visits, una serie di brevi video informativi. O. D.