Siam Viaggi recluta travel advisor indipendenti

08:45

In un periodo di forte trasformazione del mercato turistico, Siam Viaggi continua a mettere le basi per quando si potrà tornare a viaggiare. L’operatore lancia quindi il reclutamento di consulenti di viaggio indipendenti che condividano la filosofica tailor made di Siam e dei suoi brand brand Travel Oceania, Travel North America e Travel South Africa.

Nel mirino dell’operatore ci sono in modo particolare gli agenti di viaggi che hanno dovuto chiudere la loro attività a causa del Covid: “In questo modo – dice una nota del t.o. - possiamo dare una possibilità di continuare il proprio lavoro creando una collaborazione che contiamo essere sempre più alla base di tutto l'assetto aziendale”.



La partecipazione al progetto è però aperta a tutti, previa una selezione. L’adesione non ha costi e verrà tenuto un corso di formazione gratuito incentrato principalmente sulla vendita e sulla gestione del cliente secondo quella che è la nostra tipologia di viaggio ed esperienza.



Tra le novità di destinazione Siam Viaggi aggiungerà la Colombia all’interno del brand Travel North America, e il Giappone con un progetto realizzato in collaborazione col tour leader e travel advisor Simone Tassone e il suo Japan Your Life.