Alpi francesi: Club Med cancella tutti i soggiorni fino al 27 febbraio

10:44

Annullati tutti i soggiorni nei resort sulle Alpi francesi: è la decisione presa da Club Med dopo gli annunci del governo francese sulla riapertura degli impianti sciistici di risalita, inizialmente programmata per il 1° febbraio e ora rimandata a data da destinarsi.

Il t.o., si legge su TourMag, spera di poter riaprire le proprie strutture da marzo in modo da poter approfittare della coda della stagione sciistica, ma si riserva di attendere le disposizioni governative prima di prendere decisioni in merito.



Intanto il presidente Henri Giscard d'Estaing (nella foto) ha sottolineato la decisione di non riaprire gli impianti sciistici da parte del governo "ci porta a pensare alle migliaia di famiglie che volevano trascorrere una vacanza in sicurezza nelle nostre strutture, ai nostri team, ai professionisti e agli abitanti della montagna". O. D.