A qualche settimana dalla creazione delle divisione tour operating e della divisione distribuzione all’interno del Gruppo Uvet, in casa Settemari si respira aria di rinnovamento. “Dal 1 gennaio – spiega il sales manager di Settemari, Martino Dotti - Uvet Viaggi Turismo ha incorporato due delle società dell’anima leisure del Gruppo: Settemari e Uvet retail. Questa fusione è stata pensata e fortemente voluta per essere più competitivi sul mercato in vista di una ripresa del settore del turismo che ormai, pensiamo non sia lontana”.

L’opportunità Mare Italia

Ripresa che partirà dal Mare Italia: “Come tutti, pensiamo che il Mare Italia possa garantire un’ottima performance. Ma monitoriamo con attenzione anche la situazione vaccinale, in quanto potrebbe essere la leva per far ripartire le destinazioni del medio raggio, Grecia, Spagna ed Egitto in particolare”. Intanto, la programmazione estiva 2021 Settemari è completa. “Proporremo al mercato alcune interessanti novità per il corto e medio raggio e un’offerta più che raddoppiata per il Mare Italia, frutto della consolidata partnership con Uhc, catena alberghiera di casa Uvet. Il brand Jump ha integrato numerose soluzioni mare Italia sviluppate tra appartamenti e camere in hotel, con la caratteristica dinamica senza vincoli di notti”.



I nuovi trend destinati a durare

Il mercato è cambiato e la principale tendenza riscontrata riguarda la grande richiesta di sicurezza e flessibilità nella prenotazione. “Sul fronte della sicurezza abbiamo lavorato sia con la nostra compagnia aerea ‘di casa’ BluePanorama / Luke Air, sia nei villaggi turistici gestiti dai partner o dalla nostra catena alberghiera Uhc. Per quanto riguarda la flessibilità, offriamo la possibilità di poter annullare senza penali, con rimborso totale, fino a pochi giorni prima della partenza grazie alla campagna ‘In agenzia viaggi la tua vacanza è più sicura’.



Marketing a sostegno delle adv

Settemari sta lavorando anche sul marketing. “Abbiamo già approntato tutte le nuove linee comunicative che vanno in due direzioni – aggiunge Chantal Bernini, marketing e communication manager di Settemari -: innanzitutto riportare i clienti in agenzia, dopo questo periodo di stop obbligato, attraverso forme di engagement degli agenti di viaggi. La nostra campagna ‘In agenzia viaggi la tua vacanza è più sicura’ partita da Bergamo ha riscosso successo in termini di condivisioni, commenti, like. C'è voglia di ripartire, voglia di esporsi, di mettere anima e cuore nel rilancio del settore. Perché al di là delle preoccupazioni del momento, chi opera nel turismo ama profondamente questo lavoro”. Settemari mira inoltre “a dare al trade gli strumenti commerciali giusti ed efficaci da proporre ai propri clienti. Perché se riusciamo a risvegliare il cliente ‘dormiente’, dobbiamo poi convertire l'interesse in prenotazioni. Da questo punto di vista abbiamo lavorato moltissimo sul tema della sicurezza, che ormai copre ogni aspetto della vacanza”.