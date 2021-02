Futura Vacanze: ‘Emozioni in libertà’ per far ripartire il turismo

12:44

Futura Vacanze rimette in moto la macchina delle prenotazioni con l’iniziativa ‘Emozioni in libertà’: una serie di soluzioni progettate per rispondere alle esigenze di flessibilità della clientela.

Pubblicità

Dalla possibilità di cancellare la prenotazioni fino alla gratuità per i bambini, passando dalla garanzia miglior prezzo alle tariffe per i trasporti, sono diverse le agevolazioni messe in campo dal tour operator.



“Per dar seguito al desiderio di vacanza - spiega Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale trade -, i clienti devono innanzitutto avere la certezza che non saranno penalizzati dalle difficoltà di questo periodo che non incentiva a pianificare con lunghe scadenze”.



Gli strumenti in campo

Nel dettaglio, sarà possibile annullare gratuitamente per qualsiasi motivo, fino a sette giorni dalla partenza, tutte le pratiche confermate entro il 31 marzo. Ma con l’opzione ‘cambio tutto’ chi sceglie un Futura Club potrà anche cambiare destinazione, data e anche aeroporto fino a 21 giorni dalla partenza.



Con le tariffe ‘Futura Best’ è garantito il miglior prezzo fino a 21 giorni dalla partenza e grazie al ‘blocca prezzo’ non saranno applicati adeguamenti carburante.



Disponibili anche tariffe speciali per i pacchetti nave Sardegna e Sicilia. Con l’assicurazione Ergo, inoltre, è compreso anche in Covid nella polizza spese medice, annullamento e interruzione viaggio.



“Grazie alla completezza dei vantaggi associati alla campagna - aggiunge Coccia - abbiamo anche voluto far comprendere ai clienti consolidati e potenziali che pianificare una vacanza, scegliendo di acquistare in agenzia il prodotto di un operatore specializzato, permette di contare su un prezioso valore aggiunto, garanzia senza sorprese di affidabilità e flessibilità”.