Quality Group: arrivano i tour di gruppo in bus di Italyscape

08:47

Quality Group rilancia sull’incoming. Il consorzio ha annunciato i nuovi piani per il tour operator Italyscape, creato apposta per il prodotto Italia.

Tra le novità del 2021, i tour di gruppo in bus, con 21 itinerari in totale. Per gli itinerari saranno usati pullman granturismo a basso riempimento, con massimo 25 persone a bordo, che possono essere abbinati al servizio Sottocasa con pick-up in navetta privata direttamente dalla propria abitazione. Sono 100 le partenze garantite con un minimo di 2 persone a bordo, per mete che comprendono sua i capoluoghi che i borghi da scoprire.



Anche i viaggi di nozze nel mirino del tour operator, con 5 self drive individuali con itinerari da 8 giorni.



Sono 12 invece le proposte di Meraviglie italiane, tour di gruppo in self-drive con visite guidate. Si rivolgono invece ai piccoli gruppi (da 2 a 8 persone) i City breaks, con soluzioni per Firenze, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.



“Dobbiamo ammettere che quest’epoca che mai avremmo pensato di vivere, è stata per noi una grande opportunità - commenta Vincenzo Emprin, ceo di Italyscape -. Il nostro brand è nato ed è sempre stato identificato per il settore incoming. In un anno abbiamo ribaltato, per forza di cose, la nostra attività, ristrutturando la nostra programmazione; abbiamo scoperto e intercettato nuove esigenze e mercati facendoci conoscere da nuovi interlocutori che ci hanno dato la loro fiducia e che ci hanno permesso di crescere. Questo lavoro è stato assolutamente premiante tanto che oggi abbiamo potenziato ancor di più la nostra offerta e, malgrado i confini siano ancora chiusi, stiamo ricevendo un interesse positivo che ci fa ben sperare per un prossimo futuro”.