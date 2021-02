Il Mediterraneo nell'estate dei t.o. italiani

08:35

In un clima di incertezza sulla riapertura dei confini extraeuropei, con l’asticella che si sposta ulteriormente in avanti dopo la proroga delle limitazioni allo spostamento fra regioni protratta al 27 marzo, le mete mediterranee tornano più che mai attualità nell’offerta estiva dei t.o.

E sono in molti gli operatori che puntano sulla Grecia, che resta una delle destinazioni più amate dai vacanzieri italiani. A cominciare da Settemari, che vi propone ad esempio il nuovo Settemari Club Rodos Maris a Kiotari a Rodi. E anche Kappa Viaggi riconferma l’attenzione alla destinazione, presentando il Club Eldorador Ostria Beach a Creta.

Dal canto suo, anche Futura Vacanze apre a Creta, con l’ingresso nella programmazione del Futura Club Marina Beach, indicato per le famiglie con bambini.