Grimaldi Lines tour operator propone la Sardegna in formula roulette

08:47

La Sardegna di Grimaldi Lines diventa un pacchetto in formula roulette. Per l’estate 2021 Grimaldi Lines tour operator lancia una proposta elaborata con Club Esse Hotels & Resort che permette di godere di una vacanza sull’isola con la modalità nave+villaggio con due diverse categorie, a 3 o 4 stelle.

Il viaggio si effettua sulle rotte Livorno -Olbia, Civitavecchia - Olbia e Civitavecchia - Porto Torres, Salerno – Cagliari e Palermo - Cagliari e viceversa con sistemazione in poltrona e trasporto di un veicolo al seguito. Fra i villaggi Club Esse che rientrano nei pacchetti, per i 3 stelle il Cala Bitta e il Gallura Beach, per i 4 stelle il Cala Gonone Beach, Palmasera, Porto Rafael, Posada, Roccaruja, Shardana e Sporting.



Il nome della struttura verrà comunicato definitivamente 7 giorni prima dell’inizio del soggiorno. La formula prevede grandi vantaggi per famiglie con bambini e per adulti sistemati in terzo e quarto letto ed inoltre è possibile cancellare fino a 30 giorni prima della partenza.