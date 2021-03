Royal Caribbean riparte da Israele, prime crociere da maggio

10:31

Royal Caribbean ricomincerà a far navigare le sue navi fra pochi mesi, ma lo farà ripartendo da un Paese in cui, entro l’estate, l’intera popolazione sarà stata vaccinata: Israele.

Ecco dunque che la compagnia di crociere ha programmato itinerari nel Mediterraneo orientale per l’Odyssey of the Seas, che potrebbe salpare già a partire da maggio facendo base ad Haifa, in Israele. Ovviamente sarà necessario, spiega Preferente, che i passeggeri siano vaccinati.



Le crociere saranno di tre o sette notti e alcune faranno tappa nelle isole greche e a Cipro, mentre altre copriranno Rodi, Santorini e Mykonos. I viaggi saranno prenotabili già a partire dal 9 marzo.