Il ministro: “Nel decreto aiuti anche per le categorie dimenticate”

12:01

“Sarà un decreto corposo”. Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, in visita a Msc Grandiosa, dà qualche dettaglio in più sul dl Sostegno.

“Verranno toccate molte realtà, anche quelle che non sono state prese in considerazione nei decreti precedenti” aggiunge.



Il lavoro è ancora in corso, per cui il ministro non aggiunge altre anticipazioni. Mentre non esita a dare qualche assaggio di quelli che saranno i temi forti del suo operato.



“È fondamentale, in questo momento, insistere sui vaccini e cercare di spingere per il passaporto sanitario. Il mio Ministero sta seguendo la questione con molta attenzione” ha spiegato.

Il tema chiave sono i vantaggi competitivi che uno strumento come il passaporto sanitario potrebbe dare ad altri Paesi. “Bisogna poter ripartire dalla stessa base”. G. G.