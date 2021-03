10:22

Cresce con un nuovo indirizzo in Calabria il Mare Italia di Futura Vacanze. In vista della stagione estiva 2021, l’operatore inserisce nell’offerta il Futura Style Le Castella, commercializzato in esclusiva con Club Vacanze.

La struttura, situata sulla costa ionica, in prossimità dell’isola di Capo Rizzuto e a soli 20 km da Crotone, sarà servita con partenze settimanali programmate a partire da metà giugno dagli scali di Milano Malpensa, Bergamo e Verona che per Crotone sia per Lamezia Terme.



“Questo tratto della costa calabrese è straordinario e siamo molto soddisfatti di aver inserito nella programmazione un’ottima struttura come il Futura Style Le Castella, che dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione migliorerà ulteriormente la qualità dell’esperienza offerta ai nostri ospiti e che disporrà di un’ampia disponibilità di collegamenti, pensati per coprire capillarmente un bacino di utenza importante come quello delle regioni dei nord”, commenta in una nota Belinda Coccia, direttore commerciale trade Futura Vacanze.



Il villaggio

Il Futura Style Le Castella si sviluppa in circa 15 ettari e dispone di ampi spazi all’aperto, centro wellness di 500 metri quadrati, con sauna, idromassaggi, trattamenti e massaggi.



Il villaggio risponde alle esigenze delle famiglie e dei bambini con un’area interamente dedicata ai più piccoli ad uso esclusivo con zona giochi, piscina, ristorante, anfiteatro e biberoneria h24. Riservate ai bambini anche 2 delle 4 piscine dell’area pool.



Le attività

Ricca l’offerta dedicata agli amanti dello sport, con attrezzature e 5 campi da tennis, con illuminazione notturna.



Per le attività di animazione sono poi disponibili un cinema e un anfiteatro.



Mentre l’offerta food & beverage, proposta con trattamento di pensione completa, include: 2 ristoranti, di cui uno dotato di terrazza panoramica con una scenografica vista sul castello; e 4 bar, dislocati in differenti punti della struttura.