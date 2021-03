Going pronto alla ripartenza: poker di cataloghi per Elixir de Voyage

12:47

Cinque cataloghi diversi con un obiettivo comune: proporre itinerari accessibili grazie al focus sulle norme per la sicurezza anti-Covid e all’attenta selezione di dmc e partner alberghieri.

Going intende farsi trovare pronto per la riapertura dei confini e ha ideato, per la linea Elixir de Voyage, nuove brochure per viaggi tailor made con due monografici su Islanda e Israele e tre altri cataloghi su Abu Dhabi, Dubai e Qatar, Thailandia e Indocina, Polinesia e isole del Pacifico.



Itinerari in self drive

il catalogo dedicato all’Islanda propone diversi tour di gruppo e molti itinerari in self drive, con al novità della formula ‘Go as you please’, che dà ai clienti la possibilità di creare e scegliere il loro itinerario giorno per giorno. Going riconferma anche il monografico su Israele con tour di gruppo (anche in abbinamento con tappa a Petra), itinerari individuali, city break a Gerusalemme e Tel Aviv e self drive.



"Nuovi tour ed esperienze"

"Abbiamo necessariamente dovuto rivedere la nostra programmazione in relazione alle varie destinazioni e alla prontezza dei fornitori locali ad indicarci tariffe e prodotti - spiega Emmer Guerra, brand manager Going -. Abbiamo rivisitato i nostri tour e aggiunto nuove esperienze di viaggio più intime come i self drive. Inoltre abbiamo introdotto formule innovative che permettono ai viaggiatori di creare il proprio itinerario”.



Il catalogo Thailandia e Indocina include numerosi tour di gruppo e programmi individuali alla scoperta di Bangkok, del Triangolo d’Oro e del Siam, ma non mancano proposte anche per le mete balneari della destinazione come Phuket, Phi Phi Island e Koh Samui.

Completano il catalogo Vietnam e Cambogia con diversi tour di gruppo che variano dai 6 ai 10 giorni.



Il catalogo Abu Dhabi, Dubai e Qatar offre diverse tipologie di soggiorno e le principali escursioni, mentre ‘Polinesia e Isole del Pacifico’ propone molte possibilità di soggiorno alle Isole Cook e alle Fiji. Il catalogo include sistemazioni a Tahiti, Moorea, Bora Bora e come novità una sezione di petite hotellerie polinesiana con diverse piccole strutture, per lo più gestite da famiglie locali, che permetteranno di scoprire un’altra Polinesia.



Rimane invariata la politica commerciale dell’operatore a tutto vantaggio delle agenzie: nessuna tipologia di adeguamento (né valutario né carburante), quota di iscrizione e assicurazione annullamento medico bagaglio incluse.