Lo smart working secondo Club Med: parte oggi l’iniziativa ‘Happy Month’

17:29

Passare un mese lontani dalla routine domestica, senza rinunciare a lavorare in smartworking ma con la possibilità di praticare sport e fare escursioni in spazi aperti, assaporare esperienze gourmet e divertirsi, riaffacciandosi al mondo pur senza perdere l’operatività.

È la proposta che Club Med fa agli italiani con ‘Happy Month’, che dà l’opportunità di trascorrere un mese al prezzo di due settimane in un resort a scelta fra nove in Italia e all’estero. L’iniziativa è valida per prenotazioni effettuate da oggi fino al 4 giugno, per partenze dal 17 aprile al 6 giugno 2021, in uno dei seguenti resort: Cefalù, Bodrum, La Palmyre Atlantique, Opio, Marrakech, Yasmina, La Caravelle, Punta Cana e Cancun.



Cefalù riapre il 17 aprile

Chi deciderà di partire in famiglia potrà contare sull’assistenza bambini tutto il giorno, fra sport e attività ludiche; in Italia il resort di Cefalù aprirà proprio il 17 aprile contando, come le altre strutture del Club Med, sul protocollo ‘Insieme In Sicurezza’, che prevede misure di igiene rinforzate all’interno dei resort.



Ristorazione e intrattenimento

Per quanto riguarda, ad esempio, la ristorazione, la distanza tra i tavoli è stata aumentata e l'orario di apertura del ristorante è stato esteso. Gli ospiti possono inoltre beneficiare di un servizio personalizzato con una scelta ancora più ampia di piatti.



Anche l’intrattenimento è stato riprogrammato per aumentare il numero di eventi in resort. Ad esempio, Club Med Talents offre esperienze dal vivo con la partecipazione di artisti di diversi ambiti: arti visive, circo, magia e laboratori manuali.