Costa, a maggio la ripresa delle crociere

15:22

È fissata per maggio la ripresa degli itinerari Costa Crociere. La compagnia ha rivisto la programmazione, posticipando nuovamente la partenza delle navi.

La decisione, spiega Costa in una nota, “è stata presa in considerazione delle restrizioni ancora in vigore in Italia e in altri Paesi europei per contenere l’epidemia di Covid-19”.



La prima partenza di Costa Smeralda è prevista il 1° maggio. L’itinerario, che rimane invariato, farà tappa nelle principali località italiane, con minicrociere di 3 e 4 giorni o in alternativa un’intera crociera di 7 giorni, con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari.



Smeralda e Luminosa

Successivamente, dal 12 giugno Costa Smeralda tornerà a operare crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale, con tappe in Italia (Savona, Civitavecchia e Palermo), Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Palma di Maiorca).



In accordo con la recente roadmap per la ripresa del turismo internazionale in Grecia, la data di partenza di Costa Luminosa è posticipata al 16 maggio da Trieste, e il giorno successivo da Bari.





Tutte le altre crociere programmate sino alla fine di maggio, e non comprese negli itinerari di Costa Smeralda e Costa Luminosa aggiornati oggi, sono cancellate.