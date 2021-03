Schiavon, Costa: “Ecco perché abbiamo rimandato la ripartenza”

09:48

“A tutti piange il cuore nel vedere le navi ormeggiate nei porti, ma la scelta di rimandare la ripartenza dipende dalla colorazione delle Regioni che, di fatto, ci impedisce di offrire le escursioni”. Carlo Schiavon, country manager per il nostro mercato di Costa Crociere, ha motivato così la decisione di fissare la ripartenza a dopo Pasqua.

“In questo momento non avremmo potuto far scendere nessuno e garantire quel minimo livello qualitativo sotto il quale non si puó scendere” ha spiegato Schiavon precisando che "se dovessimo constatare il permanere di questo scenario, faremo ovviamente altre valutazioni”.



Sulla possibilità di consentire l'accesso a bordo solo ai vaccinati Schiavon ha invece aggiunto: “È prematuro pensare a un obbligo di questo genere. Solo quando avremo una quota molto più alta di vaccinati, potremo prendere delle decisioni”. A.D.A.