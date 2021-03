Ponant mette in vendita la Polinesia francese per il 2022 sulla Paul Gauguin

14:01

Si aprono le vendite per le crociere 2022 nella Polinesia francese per Paul Gauguin Cruises, compagnia di proprietà Ponant. In programma rotte esclusive nell’arcipelago, dalle Isole della Società alle Isole Cook, passando per Tahiti, le Tuamotus e le Marchesi, ideate da un team che ha esperienza ventennale della regione.

La nave ha 166 cabine e suite, ed è stata progettata per navigare nelle acque polinesiane: il suo pescaggio le permette di avvicinarsi alle lagune poco profonde. A bordo, il servizio premium e la gastronomia si ispirano allo stile di vita polinesiano.



La nave Paul Gauguin è stata ristrutturata in questi mesi. In collaborazione con lo Studio Jean-Philippe Nuel, il design degli interni è stato ripensato, evocando l’eleganza dei mari del sud e delle isole del Pacifico meridionale. Inoltre è stata dotata delle ultime innovazioni tecnologiche per la tutela dell’ambiente.