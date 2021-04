Siam Viaggi inserisce nel team 16 nuovi Travel Advisor

10:12

Siam Viaggi ha concluso la prima selezione e ingaggiato 16 consulenti di viaggio.

Il progetto Travel Advisor, iniziato nel gennaio 2021, ha suscitato grande interesse; la selezione è stata molto accurata e ha comportato circa 60 colloqui e corsi di formazione gratuiti, finalizzati alla conoscenza del candidato e alla formazione base per poter intraprendere la professione di Travel Advisor Siam Viaggi.



“Ad oggi - spiega in una nota il product manager Paolo Aloe - sono 16 i consulenti che da tutta Italia sono entrati a far parte della squadra Siam Viaggi. Ogni consulente ha una grande autonomia nella gestione del lavoro e ricerca del cliente, ma ci concentriamo molto sulla formazione sia di gruppo che individuale, dando tutti gli strumenti per poter pianificare insieme strategie di vendita e promozione. Si è comunque creato un clima speciale tra i consulenti, che pur non avendo avuto l'occasione di conoscersi di persona, sono molto affiatati. Nonostante la situazione sia ancora molto incerta dal punto di vista delle destinazioni a lungo raggio, non abbiamo perso la nostra identità e lo scopo di tutto questo lavoro è quello di farci trovare pronti ad una ripartenza concreta".



"Al momento abbiamo interrotto le selezioni, ma in un futuro non troppo lontano le riapriremo e attiveremo nuovi corsi di formazione; basterà restare aggiornati sui nostri canali social o sul nostro nuovo sito web che sarà disponibile nei prossimi mesi”.

Tra gli altri progetti, Siam Viaggi sta lavorando al potenziamento dell’offerta e ai viaggi di gruppo realizzati dai tour leader, i ‘The Wild Ones’.