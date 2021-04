Un manager targato Moncler entra nel cda di Th Resorts

11:37

Un manager di profilo internazionale entra nel consiglio di amministrazione di Th Resorts.

La linea dell’azionista Cdp sta alzando sempre di più l’asticella. Il francese Matthieu Rinville, senior vice president di Moncler Americas, è infatti entrato nel cda di Th come consigliere indipendente.



Rinville in passato ha lavorato anche per Gucci e Louis Vitton Italia e porta nella società di Padova il suo profilo internazionale e la lunga esperienza nel campo del marketing. Si tratta di un ingresso, insieme a Francesca Benati di Amadeus, che mostra la volontà di Cassa Depositi e Prestiti di ampliare il raggio d’azione della società ora guidata da Giuliano Gaiba. (r.v.)