12:56

“Abbiamo aggiornato il nostro programma per quest’estate in base ad uno scenario di riaperture di porti e destinazioni che sta diventato sempre più chiaro e che ci consente ora di pianificare al meglio le nostre operazioni”.

Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere, annuncia così la nuova programmazione estiva della compagnia, che posizionerà 4 navi sul Mediterraneo, due sulla parte occidentale e due su quella orientale. con crociere accessibili da 13 diversi porti di imbarco, soste prolungate ed escursioni a terra organizzate in esclusiva per gli ospiti.



“Su ogni nave – si legge in una nota - sarà attivo il Costa Safety Protocol, il protocollo che include procedure di salute e sicurezza rafforzate per tutti gli aspetti dell'esperienza di crociera, sia a bordo sia a terra, già implementate negli ultimi mesi di operazioni di crociera”.



Nel Mediterraneo occidentale opereranno le due navi più nuove e innovative della flotta: Costa Smeralda, l’ammiraglia alimentata a LNG, e Costa Firenze, la nuova nave ispirata al Rinascimento fiorentino. Quest’ultima si concentrerà sugli itinerari in Italia. Sul versante orientale del Mediterraneo navigheranno altre due navi, le gemelle Costa Luminosa e Costa Deliziosa.