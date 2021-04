Flessibilità e maggiore offerta, le soluzioni di Atelier Vacanze

10:29

Atelier Vacanze non si perde d'animo e prosegue sulla via degli investimenti, a cominciare proprio dal Mare Italia. "L'andamento della domanda per il turismo domestico resta alta - conferma il ceo Federica Amato -. Abbiamo incrementato gli investimenti sul balneare italiano con due Club in esclusiva sul mare: l'Atelier club Cilento Resort Velia situato a Marina di Casal Velino nel Cilento e l'Atelier Club Baia della Rocchetta a Briatico-Tropea (nella foto), novità assoluta della programmazione 2021. Oltre ai due Club in esclusiva, abbiamo riconfermato l'impegno al Porto Kaleo Resort a Marinella di Cutro. Completiamo l'offerta Mare Italia con oltre 100 strutture in programmazione. Nella sezione 'vacanze e benessere' trova poi posto il prodotto Ischia". Intanto, la stagione sembra ripartire.

