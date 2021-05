08:35

Andamento positivo anche per chi si occupa dei viaggi in Grecia via nave come il Gruppo Morandi, che rappresenta in Italia Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways oltre ad Africa Marocco Link, tutte facenti parte del Gruppo Attica.

“Il trend è sicuramente positivo - spiega Chiara Morandi, titolare dell’Agenzia marittima F.lli Morandi & C. - e se le regole e le misure che l’Ue sta mettendo in campo in questi giorni permetteranno effettivamente di viaggiare in tranquillità e sicurezza, ci auguriamo di assistere ad una crescita ottima”.



Per sostenere la crescita il Gruppo Morandi e il tour operator Webtours che si occupa di vacanze in Grecia, puntano su velocità, sicurezza e trasparenza. “Velocità e semplicità nel comunicare con le agenzie, perché le variazioni tempestive purtroppo sono all’ordine del giorno, quindi assistenza dedicata, account Skype dedicato, risposte immediate per risolvere qualsiasi problema. Sicurezza declinata per il viaggiatore e per tutti gli agenti di viaggi che si affidano a noi. Abbiamo costruito insieme alla nostra assicurazione di fiducia un prodotto completo: una copertura assicurativa all-risk medico-bagaglio-annullamento, creata appositamente per coprire anche i rischi legati al contagio da Covid19 che copre il viaggiatore fino a 15 giorni dal momento dello sbarco. Infine trasparenza: oggi più che mai, ad un anno dal caos ‘voucher’, la chiarezza delle condizioni di viaggio e la certezza dei termini di annullamento e di eventuali rimborsi è il presupposto per poter vendere qualsiasi tipo di biglietto/viaggio”.



Intanto, la Grecia sta macinando buoni numeri: “La Grecia della costa e delle isole Ionie (Corfù, Lefkada, Zante, Cefalonia, Sivota e Parga) è sicuramente la più vicina, la più facilmente raggiungibile e si conferma al momento una delle zone più richieste. Notiamo anche un crescente interesse e maggiore richiesta per le località e le isole meno note, ad esempio Elafonissos, Karpathos, Milos, Amorgos, Spetses, Serifos”.



Per l’estate Superfast ferries conferma in join service con Anek Lines i collegamenti giornalieri tra l’Italia e la Grecia: le linee giornaliere in partenza da Ancona (Ancona-Patrasso e Ancona-Igoumenitsa) e da Bari (Bari-Patrasso e Bari-Igoumenitsa), le linee in partenza tre volte alla settimana da Venezia (Venezia-Patrasso e Venezia-Igoumenitsa) e un collegamento diretto stagionale per l’isola di Corfù da Ancona, Bari e Venezia ulteriormente potenziato con 3 partenze settimanali durante l’estate. I.C.