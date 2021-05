Agamatour pensa all’inverno e anticipa i programmi sul Nord

10:57

Aurora boreale, slitte con i cani, ristoranti di ghiaccio. Il Nord comincia ad affacciarsi nei pensieri e nei desideri dei viaggiatori, e Agamatour ha deciso di anticipare di 2 mesi la pubblicazione dei programmi per i viaggi invernali.

Pubblicità

Per la stagione fredda 2021/2022 l’operatore lancia 8 mesi di viaggi nel Nord con guide in italiano, partendo da settembre con la caccia all’aurora boreale in Islanda e a Capo Nord. Da novembre all’Epifania, invece, viene riproposto il classico Rovaniemi e Lapponia finlandese, che comprende oltre all’incontro con Babbo Natale una notte in un igloo di vetro.



Fino ad aprile prosegue la caccia all’aurora Boreale riproponendo i viaggi fotografici con Gabriele Menis e Simone Renoldi e i tour itineranti con inclusa la navigazione sul rompighiaccio Sampo.



Nuovi itinerari vengono proposti in Norvegia fra Tromso e le isole Lofoten e torna la navigazione sul postale dei fiordi.