Tui: test Covid a prezzi speciali per chi prenota una vacanza

Tui proporrà il test Covid a prezzi speciali ai clienti che prenoteranno pacchetti vacanze. Il tour operator garantirà test a un costo che oscilla dalle 20 alle 90 sterline in base alla destinazione e al tipo di servizio necessario.

Tui offrirà al costo di 20 sterline il test rapido dell'antigene o Pcr entro due giorni dall'arrivo nel Regno Unito, il che è un fattore positivo per le destinazioni contenute nella ‘lista verde’. Per ulteriori 40 sterline, Tui propone un test Pcr da eseguire prima di lasciare il Regno Unito. Il t.o. propone anche pacchetti di test più costosi per le destinazioni che probabilmente saranno inserite nella lista gialla. La notizia riportata da Travelmole giunge quando il Governo britannico sta per annunciare quali paesi e isole saranno designati ‘verdi’perchè a basso rischio.



Tui collabora con il fornitore di test Chromonics e i clienti possono ordinare i kit di prova dopo aver effettuato una prenotazione, a partire dal 10 maggio. Tui ha dichiarato che includerà anche una copertura assicurativa Covid gratuita.

Il Regno Unito sta adottando un sistema di semafori rosso, giallo e verde; quest'ultimo evita l'autoisolamento o la quarantena all'arrivo a casa.