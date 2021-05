di Isabella Cattoni

08:04

Non è più e non è solo il prezzo a condizionare la scelta dei viaggiatori: l’esperienza della pandemia porta con sé un nuovo trend, che emerge con chiarezza dalle parole del direttore commerciale trade di Futura Vacanze, Belinda Coccia (nella foto). “Nelle ultime settimane i clienti stanno ricominciando a prenotare con un’attenzione particolare all’organizzazione che troveranno in villaggio e ai servizi che potranno utilizzare. Si richiedono soluzioni di livello più elevato, come ad esempio il pacchetto integrativo ‘Top Futura’, che prevede una serie di servizi aggiuntivi, o camere di tipologia superior, per rendere la vacanza ancora più piacevole. Questo trend incide sul valore medio pratica, che risulta in incremento”.

Situazione migliorata

La sensazione è positiva: “Sono ottimista, sulla scorta delle ultime notizie relative al cambio di colore fra regioni, al potenziamento della campagna vaccinale e a un clima più mite che favorisce la voglia di vacanza”.

Anche le caratteristiche proprie della vita in villaggio rappresentano per Coccia un punto a favore in vista della prossima estate: “Le nostre strutture consentono di far vacanza e rilassarsi all’interno di una sorta di ‘bolla’ protetta, con la possibilità ad esempio di non dover sottostare al coprifuoco. Siamo da 26 anni specializzati sul Mare Italia, che copre il 90% delle nostre vendite. La clientela ci riconosce un ruolo di primo piano nella gestione dei Club e la maggior parte delle richieste predilige appunto la formula villaggio, con organizzazione e servizi dedicati, piuttosto che quella in residence”.



Sardegna e montagna

A far la parte del leone sarà la Sardegna, dove l’operatore propone cinque Futura Club , di cui tre new entry. “Al Baja Bianca e all’Alba Dorata, si aggiungono da quest’anno il Baia di Conte, il Colostrai e il Futura Club Collection Baia del Porto”.

Ma nell’estate di futura Vacanze c’è spazio anche per l’offerta in montagna, racchiusa in un catalogo ad hoc che va ad aggiungersi a ‘Futura Club’ e ‘Mare Italia’, consultabili su carta e online insieme alle programmazioni Mare Estero, Benessere e Mondo. “La richiesta per la montagna estiva sta crescendo – chiude Coccia – e non è escluso che in futuro si possa valutare di inserire in programmazione anche un nostro Club da associare ai Futura Style già presenti”.

Infine, l’attività a sostegno del lavoro delle agenzie. “Con la promozione ‘Familyeah!’, prenotando entro il 31 maggio un ragazzo fino a 16 anni avrà volo e soggiorno completamente gratuiti”.