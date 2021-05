12:39

Calabria, Puglia e Abruzzo: l’attività di Apulia Hotels si concentra su queste tre regioni, con un’offerta complessiva di dieci strutture che stanno registrando un volume di prenotazioni migliore rispetto al 2020. “A pari periodo – conferma Antonio Vivo (nella foto), direttore area e socio della catena – siamo riusciti a contenere la flessione registrata rispetto al 2019 e le previsioni sono comunque positive, anche perché di settimana in settimana notiamo un incremento della domanda del 20-25% rispetto alla precedente”.

Apulia Hotels conferma la ripresa delle richieste di preventivo per la Puglia, sia nel Salento sia nel Gargano, ma anche per la Calabria. “Un po’ più lento il trend sull’Abruzzo – aggiunge l’amministratore e socio di Vivo, Gaetano Colavita -, causato dalla tipologia di prodotto e dalla tendenza a prenotare più sotto data”. Il principale motivo che ancora rallenta le prenotazioni è comunque “la confusione in merito alle informazioni sulle regole da rispettare per viaggiare. Una volta fatta chiarezza su questo fronte, dovremmo ripartire nel migliore dei modi”.



Sul fronte del prodotto, Apulia Hotels presenta per l’estate tre new entry, due in Abruzzo, a Silvi Marina e sul gran Sasso in montagna e una in Calabria, il Forte Club a Scalea. Quest’ultima è una delle strutture di punta a gestione Apulia Hotels, e propone 325 camere sul mare in uno degli angoli più belli della Calabria. “Abbiamo realizzato importanti opere di ristrutturazione e siamo certi che incontrerà i gusti della nostra clientela” aggiunge Vivo.

Intanto Apulia si prepara all’apertura di tutte le strutture, in programma a partire dal 2 giugno. E se la partenza in giugno sarà in salita per la mancanza di regole ancora ben chiare e definite, i due manager confermano che la stagione potrebbe presentare interessanti opportunità, anche sul fronte gruppi, per i mesi di settembre e ottobre.



“Non ci siamo mai fermati - chiude Vivo - e in questi mesi abbiamo anche messo a punto un modello di ristorazione e intrattenimento nuovi, che prevede fra l’altro un potenziamento del 30 per cento della nostra equipe di animazione. Grazie al fatto di proporre strutture di dimensioni ridotte, ideali per le famiglie e sempre vicine al mare, riusciamo a gestire al meglio anche le necessarie regole di sicurezza per evitare assembramenti”. I.C.