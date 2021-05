Costa Smeralda, la nave della rinascita. L’entusiasmo di Carlo Schiavon

09:48

“Siamo ripartiti, e questo ci rende entusiasti”: Carlo Schiavon, country manager Italia di Costa Crociere, esprime una gioia sincera al riavvio delle operazioni su Costa Smeralda. Una gioia accompagnata da un’incrollabile fiducia nelle agenzie di viaggi.

“Il riscontro che abbiamo è più che positivo - prosegue Schiavon su TTG MAGAZINE oggi in distribuzione -. Tra rete distributiva da un lato e la nuova comunicazione dall’altro, contiamo di fare una stagione soddisfacente. La nave sta performando bene, e questo è il miglior auspicio per un percorso verso la normalità”.



