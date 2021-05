L’Expo di Dubai secondo Karisma Travelnet: garantita la cancellazione gratuita

12:00

Viaggiare senza ostacoli per il periodo in cui si svolgerà l’Expo. Questa la garanzia che vuole dare ai suoi clienti Karisma Travelnet, che all’esposizione universale di Dubai dedica un catalogo. Per tutti i tour è dunque prevista la cancellazione gratuita, senza alcuna penale, in caso di impossibilità a partire. Il catalogo presenta le partenze garantite in italiano per il periodo 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

L’operatore è Authorised Ticket Reseller della manifestazione, per cui prevede la vendita online, sul sito dedicato all’iniziativa godubaiexpo.it, dei biglietti d’ingresso abbinati ai trasferimenti da/per l’Expo partendo dal proprio albergo.



In catalogo sono due gli itinerari con accompagnatore dall’Italia, cui si aggiungono 10 tour garantiti in italiano con assistenza locale. Oltre ai tour l’operatore propone un ventaglio di escursioni per completare gli itinerari individuali. Per aggiornare i dettaglianti sul prodotto nel mese di giugno saranno organizzati due webinar specifici sull’Expo, con tutti i dettagli e le novità riguardo la manifestazione internazionale.