Italyscape riparte con i viaggi in bus

12:27

Ventuno itinerari di gruppo in bus e oltre 100 partenze. Sono questi i numeri con cui Italyscape volta pagina e si prepara a riprendere la corsa. “Abbiamo registrato nell’ultimo mese un’esplosione delle richieste per viaggi individuali, self drive e di nozze in Italia, ma in questi ultimi giorni sono in netto incremento anche le richieste per viaggi in autobus - sostiene Vincenzo Emprin, ceo di Italyscape (nella foto) -. Forti di un collaudato sistema che garantisce di viaggiare in sicurezza anche gli itinerari in bus permettono di abbandonare ogni pensiero senza rinunciare a momenti di socialità e a esperienze esclusive”.

Il protocollo per la sicurezza

E la sicurezza è assicurata da un rigido protocollo che prevede l’accesso al viaggio solo a chi risponda ad almeno uno dei requisiti previsti dal green pass e poi riempimenti degli autobus al 50%, con sole 25 persone a bordo, misurazione quotidiana della temperatura, mascherine obbligatorie e tampone agli autisti e agli accompagnatori.



Gli itinerari vengono arricchiti con esperienze particolari sul territorio, come ad esempio l’aperitivo sui trabocchi in Abruzzo, le molte visite a laboratori artigiani come i cartapestai a Lecce o i pupi a Palermo, le degustazioni di vino, mozzarella e zafferano e le passeggiate nella natura, magari lungo il sentiero dei limoni in Costiera Amalfitana. Non mancano visite a mercati e all’interno di palazzi e dimore private solitamente chiuse al pubblico.



I servizi per i viaggiatori

Tra i servizi dedicati alla clientela quello dei punti di raccolta: per ogni viaggio sono previste una o più linee di bus, i cui punti di raccolta sono indicati nella pagina relativa a ciascun programma. Per agevolare ulteriormente i viaggiatori è stato anche studiato lo ‘Speciale Sottocasa', che senza alcun costo aggiuntivo prevede - in tutti i capoluoghi di regione attraversati dalle linee dei bus e comuni limitrofi - una navetta privata che preleva i viaggiatori direttamente a casa, conducendoli al punto di partenza del bus.



Il calendario delle partenze Italyscape è consultabile in dettaglio direttamente alla sezione in home page del sito Quality Group, partenze Italia 2021 in bus con accompagnatore.