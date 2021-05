CroisiEurope: da inizio giugno ripartono le crociere fluviali

08:00

CroisiEurope riavvierà gradualmente le crociere europee sui fiumi, sui canali e sull'oceano a partire dall'inizio di giugno.

Le crociere fluviali e oceaniche riprenderanno in giugno mentre le crociere sui canali francesi riprenderanno in luglio.



Si comincia con il Douro dal 7 giugno, per proseguire con crociere sulla Gironda e sulla Senna a partire da fine giugno.

Gli itinerari sul Reno, sul Rodano e sul Danubio riprenderanno all'inizio di luglio. Come riportato da Travelmole, la navigazione in Croazia e in Corsica ricomincerà rispettivamente il 10 giugno e il 4 luglio.

Pubblicità

John Fair, direttore vendite per il Regno Unito di CroisiEurope, ha dichiarato: "Sappiamo che i nostri ospiti non vedono l'ora di tornare a bordo, quindi sono sicuro che saranno entusiasti quanto noi del riavvio. L'intero team di CroisiEurope ha lavorato instancabilmente per garantirne il successo".



Fino al 31 agosto, tutte le crociere garantiscono flessibilità nella prenotazione, con il rimborso completo nel caso in cui la crociera venga annullata da CroisiEurope e la possibilità di spostare gratuitamente a qualsiasi altra partenza nel 2021 o 2022 fino a 30 giorni dalla partenza. L'azienda sta implementando il suo protocollo ‘Test & Board’, che prevede l’obbligo di vaccinazione o la presentazione di un test Pcr o di un test rapido antigenico negativi prima dell'imbarco.