di Isabella Cattoni

08:10

Rappresenta una delle poche certezze dell’epoca post-Covid. Il trend della domanda si muove in direzione di soluzioni più ricercate, le sole che possano garantire un grado non solo di sicurezza, ma anche di comfort più elevati. Una vacanza con la V maiuscola insomma, che deve far dimenticare oltre un anno di privazioni, preoccupazioni e ristrettezze.

Vacanze a 5 stelle

Le prime avvisaglie di questo trend si erano avvertite già durante la Wtm Virtual conference 2020, che aveva evidenziato il desiderio dei viaggiatori di partire per una vacanza a 4 o 5 stelle di durata più lunga, desiderio sottolineato anche da Richard Sofer, commercial and business development director di Tui Uk.

Gli operatori non si sono fatti sfuggire questo dettaglio e in molti hanno messo a punto linee di prodotto in grado di catturare un target più elevato di quello consueto, magari facendo ricorso all’offerta di servizi aggiuntivi o a modalità di vacanza alternative.

La tendenza si è manifestata a tutti i livelli, complice scuramente la voglia di tornare a viaggiare dopo mesi di forzato isolamento, ma anche la propensione a scegliere vacanze a contatto con la natura, arricchite da esperienze sul territorio.



Linee Premium

Ecco allora la nuova linea Prime presentata dal Gruppo Nicolaus, mentre Aeroviaggi ha spinto sul prodotto Premium per aprire anche a una fascia di clientela che richiede servizi di target più elevato.

Nella stessa ottica è mosso anche Go Deluxe, cluster del gruppo di tour operator Go World dedicato al mondo del lusso, che ha lanciato una nuova collezione esclusiva di boutique hotel e ville private in Grecia.

Cambiano anche i prodotti in portafoglio: è il caso di Italian Explorer, brand dedicato alle proposte italiane di World Explorer, che ha annunciato l’offerta di noleggio di barche private in Italia. Un nuovo ed esclusivo prodotto che asseconda una delle tendenze più affermate per l’estate.



Cresce la spesa media

E anche se le prenotazioni stanno cominciando a riavviarsi solo ora, la tendenza viaggia in direzione di un valore medio pratica in aumento, non tanto dovuto alla crescita dei prezzi, quanto alla richiesta di servizi aggiuntivi a tutela della sicurezza, della privacy ma anche del comfort.

“Nelle ultime settimane è molto richiesto il nostro pacchetto di servizi aggiuntivi ‘Top Futura’, che rende la vacanza davvero unica - spiega il direttore commerciale trade di Futura Vacanze, Belinda Coccia -. E il valore medio pratica sta crescendo”.

Anche sui viaggi in Europa la tendenza è al rialzo: “La sensazione è quella che si vogliano prenotare vacanze più lunghe e confortevoli, richiedendo servizi di standard più elevato” aggiunge il responsabile prodotto di Boscolo Tours, Domenico Cocozza. Quel che è certo è che la clientela repeater sta tornando a bussare alla porta dei tour operator di fiducia, come spiegato dall’amministratore delegato de I Grandi Viaggi, Corinne Clementi, e in questi casi” Chi ci conosce sceglie nella maggior parte dei casi la soluzione al top”.