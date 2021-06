08:04

Anche l’Egitto morde il freno in vista della ripartenza dei flussi turistici internazionali. E mentre l’Italia sta ancora a guardare, il Domina Coral Bay di Sharm el Sheikh riconferma la sua vocazione di complesso Covid-free.

Da qualche settimana, Domina Coral Bay ha raggiunto un primato importante, con il 100% dello staff dell'hotel, ovvero tutto il personale che lavora nella struttura, vaccinato contro il Covid-19 grazie ad un accordo con le autorità egiziane.

E per far tornare la voglia di viaggiare, il Domina Coral Bay propone Go Sharm!, una serie di iniziative promozionali per far vivere una vacanza a prezzi e condizioni speciali.



Ad esempio, chi fino a settembre 2021 volesse rilassarsi sul Mar Rosso può approfittare delle proposte All Inclusive o Mezza Pensione nei diversi hotel di Domina Coral Bay. Tutte le offerte prevedono il volo da Roma, Bari, Napoli o Milano.

Dal canto suo, anche il Governo egiziano sta spingendo sul turismo. Il Ministero del Turismo e delle Antichità ha dato ad esempio vita ad un comitato di esperti di promozione turistica proprio per far conoscere ancora meglio le bellezze del Sinai e non solo.