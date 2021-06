Viaggi dell’Elefante, i fam trip ripartono da Madeira

15:31

Ripartono da Madeira i fam trip di Viaggi dell’Elefante. L’operatore ha appena concluso sull’isola il primo viaggio formativo dedicato alle agenzie del 2021. “Questo nostro fam trip - racconta Enrico Ducrot, a.d. di Viaggi dell’Elefante - ha rappresentato un’importante occasione di formazione per una destinazione speciale ma ancora poco conosciuta per il mercato italiano. L’obiettivo ottenuto è stato tuttavia anche quello di far rivivere, ai nostri partners principali, 8 agenti di viaggio altamente qualificati, in un clima non solo di conoscenza del prodotto turistico, ma anche di spensieratezza e di confronto rispetto alla ripartenza del mercato e le nuove sfide del 2021/2022”.

Partner del fam trip sono stati la compagnia aerea Tap, grazie al quale il gruppo ha raggiunto la destinazione, e Belmond, che ha ospitato le agenzie nello storico Reid’s Palace.