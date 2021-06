La Bruxelles ‘à la carte’ di Visit Brussels e KKM Group

16:24

Visit Brussels fa squadra con KKM Group per proporre una Bruxelles ‘à la carte’. L’ente si prepara alla ripartenza dei flussi turistici lanciando una programmazione speciale, messa a punto con l’operatore.

I pacchetti, commercializzati a marchio Enjoy Destinations, sono segmentati in base al tipo di esperienza proposta e possono essere personalizzati con un’ampia gamma di escursioni e attività organizzate in collaborazione con Visit Brussels.



“Quando lo scorso ottobre abbiamo lanciato il progetto 'Collegati per Vincere' – dichiara Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – avevamo già chiari due obiettivi: mettere al centro delle proposte di viaggio il cliente e le sue aspettative e offrire strumenti di vendita al trade, per consentirgli di intercettare una domanda profondamente modificata dalla pandemia. Nel 2021 questa necessità è ancora più evidente: proponiamo city-break tematizzati di 2 o 3 notti sfruttando tutti gli asset competitivi di Bruxelles, così da riavvicinare i viaggiatori alla destinazione, nel rispetto dei più stringenti protocolli di sicurezza”.



Le proposte

Tra le soluzioni di punta della programmazione, un pacchetto di 3 notti dedicato al Gran Premio di Formula 1® del Belgio del 29 agosto, proposto in esclusiva da KKM Group in qualità di rivenditore ufficiale delle attività Formula 1 Experiences®. Oltre ai voli dall’Italia e alla sistemazione per 3 notti in hotel, l’offerta include i trasferimenti privati per il circuito di Spa Francorchamps, il biglietto per assistere alla gara con posti in tribuna e la possibilità di arricchire l’esperienza con: ingresso al paddock, visita della corsia dei box, giro guidato della pista, incontri informali con i piloti e molto altro ancora. I veri appassionati, poi, potranno scoprire Autoword di Bruxelles, la più importante collezione di auto al mondo, con oltre 250 esemplari che raccontano la storia dell’automobile, dalle origini ad oggi.



Più classico il combinato ‘birra e cioccolato’, che include: un tour nei più rinomati birrifici della città e una visita alle cioccolaterie storiche che circondano la Grand Place.



“Insieme a Visit Brussels e ai nostri programmatori di Enjoy Destinations abbiamo creato un prodotto esclusivo, personalizzabile in ogni dettaglio per poter raggiungere una sempre più ampia fascia di clientela – precisa Andrea Cani, presidente KKM Group -. La sinergia con EnjoyNet ci permette di approfittare di una rete di vendita consolidata ed in costante crescita che potrà contribuire al successo dell’iniziativa. Inoltre, siamo in grado di diffondere il progetto anche sulla piattaforma di formazione a distanza Lerni, per renderlo accessibile in tempo reale a tutte le agenzie interessate”.



Tra le altre proposte, l’anteprima sui mercatini di Natale, in programma dal 21 novembre al 3 gennaio. Mentre chi viaggia con i bambini può optare per una visita alla Mini Europe.



Coppie e piccoli gruppi interessati alla cultura e alla vita artistica della città possono visitare invece i musei, i quartieri emergenti e le istallazioni disseminate in tutta la capitale e approfittare di una serie di agevolazioni, quali la Brussels Card, tour ‘hop-on e hop-off’ e percorsi guidati a piedi o in bicicletta.