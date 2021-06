Debutta Elesta Travelling Passion, il t.o. con direzione artistica

14:22

Dopo lo stop forzato del turismo Elesta Travel, il tour operator che conta al suo interno anche una direzione artistica, si presenta alle agenzie con un nuovo nome e una nuova veste. “Ripartiamo dalla passione” spiega Elena Sisti, fondatrice e anima di Elesta.

Ecco quindi al debutto Elesta Travelling Passion che si presenta con un nuovo logo, una nuova immagine grafica e soprattutto un nuovo sito con contenuti mirati e suddivisi in modo molto chiaro tra viaggi, week-end, esperienze e workshop.



“La passione da cui ripartiamo è quella di chi viaggia, intorno a cui disegnare itinerari unici e inconsueti, seguendo un fil rouge che può essere l’arte, l’artigianato, il mosaico, il marmo, la musica, la natura, l’enogastronomia, lo sport e molto altro – dice ancora Sisti -. E la nostra passione, per il viaggio, per la bellezza, per un approccio slow, sostenibile, curato nel minimo dettaglio, alla ricerca costante di spunti, di cose da vedere e da conoscere, percorrendo, come da sempre facciamo, strade ‘al di fuori dei sentieri più battuti’. A questo uniamo un focus sulle esperienze, da vivere e da sperimentare, per rendere il viaggio sempre più arricchente, coinvolgente e indimenticabile.”



Rivolti in particolare al pubblico italiano, in considerazione anche della riduzione degli spostamenti a lungo raggio, sono ad esempio i week-end dedicati alla riscoperta delle città d’arte più gettonate, con un punto di vista particolare.



“Qualunque sia il viaggio, il fine settimana o l’esperienza, quello che caratterizza ogni proposta di Elesta è il contributo di contenuti, esperienze, dettagli, vere e proprie gemme scovate dai nostri esperti” conclude Sisti.