Napoleon scommette sulla Sardegna per l’estate 2021

11:33

Con un portfolio di oltre 160 strutture Napoleon Tour Operator prepara l’assalto alla Sardegna. Per l’estate 2021, l’operatore punta sulla regione inserendo in un nuovo catalogo monografico - già in distribuzione nelle agenzie e disponbile online nel suo sito - un’ampia selezione hotel, villaggi, residence, appartamenti, camping village e glamping, abbinati ad una serie di offerte speciali dedicate a chi viaggia con i bambini, con animali o ai genitori single in viaggio con i figli.



A queste si aggiungono le tariffe agevolate sui collegamenti in traghetto. “La Sardegna sta viaggiando spedita verso il sold-out – dichiara Marco Rosselli, responsabile commerciale Napoleon Tour Operator (nella foto) – e in qualità di specialisti della destinazione, quest’anno abbiamo investito molto sulla programmazione. Questo ci permette di avere ancora ottima disponibilità di prodotto. Siamo in grado di intercettare un target eterogeneo, dalle famiglie alla fascia alta del mercato, offrendo soluzioni competitive, sicure e, soprattutto, facili da vendere e prenotare per i partner della distribuzione”.

Le proposte

Le proposte abbracciano tutta la costa sarda, toccando le località più famose al pari di zone ancora meno frequentate.



Particolare attenzione è dedicata agli appartamenti, proposti nella maggior parte dei casi con soggiorno libero fino a fine luglio e da inizio settembre in poi; e ai camping village.



Sicurezza

Per consentire un soggiorno all’insegna della sicurezza e della tranquillità, a tutti i pacchetti proposti da Napoleon è abbinata un’assicurazione viaggio valida anche in caso di eventi pandemici.



Alle prenotazioni finalizzate entro il 30 luglio, inoltre, il t.o. aggiungerà in omaggio una copertura contro l’obbligo di quarantena, prima o durante la vacanza. Nel primo caso, la copertura rimborsa le penali di annullamento, nel secondo caso prevede la restituzione dei costi aggiuntivi sostenuti per l’eventuale prolungamento forzato del soggiorno e l’acquisto di nuovi biglietti di rientro.