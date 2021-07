di Remo Vangelista

08:03

Sempre più complicato. Ormai è diventata “una sfida da capogiro”.

Michele Serra, presidente del Quality Group ha deciso di sfogarsi sui social. “Se penso che per 30 anni il mio mondo sono stati Giappone, Cina, Corea e India ed ora dopo 18 mesi di frontiere chiuse siamo ancora a questo punto mi cascano le braccia”.

Lo dice uno che anche nei mesi scorsi si è inventato di tutto pur di tenere attivi i suoi dipendenti. Ora la fiducia nel futuro potrebbe vacillare e Serra spiega che non intende però arrendersi.



Pensiero che spiega meglio nel passaggio dove sottolinea che: “Tenere in piedi la nostra impresa per così tanto tempo senza poter fatturare un euro e senza una data possibile di ripartenza è una sfida da capogiro. Sarebbe da folli, se non fosse che in 18 mesi non sono mai venute meno le ragioni per sperare. Oggi paradossalmente ne sono più convinto di prima”.



Forza Michele.