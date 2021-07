12:44

“L’associazione e gli operatori sono in costante interlocuzione e collaborazione con l’Ambasciata italiana e con la Farnesina. I tour operator si sono prontamente messi in contatto con le famiglie dei ragazzi ed hanno fornito immediata assistenza agli studenti, supportandoli da tutti i punti vista (aspetti logistici, sanitari e psicologici)”. Così precisa Astoi in una nota inviata oggi, in relazione alla situazione degli studenti italiani bloccati a Malta per quarantena e isolamento causa Covid.

“Gli operatori e l’associazione si sono inoltre adoperati per cercare di fornire ai ragazzi un’adeguata assistenza sanitaria dall’Italia - prosegue la nota -, chiedendo all’Ambasciata di inviare personale medico italiano in loco o, in alternativa, di attivare una linea verde gestita da personale italiano specializzato al fine di consentire un monitoraggio quotidiano dei ragazzi in quarantena, che ad oggi sono in larga parte asintomatici o lievemente sintomatici”.



Inoltre, sottolinea Astoi, alcuni tour operator si sono anche attivati per trasferire alcuni degli studenti in strutture più confortevoli, fornendo anche personale aggiuntivo. Altri invece si sano muovendo per consentire il rientro anticipato in Italia.



Le prossime partenze

“Per quanto riguarda le partenze future, considerata la situazione e vista la decisione del Governo maltese di consentire gli ingressi esclusivamente ai possessori di certificato che attesti il completamento, da almeno 14 giorni, del ciclo vaccinale contro il Covid 19, gli operatori stanno gestendo in questi giorni gli annullamenti”.



Ad oggi Astoi stima che siano circa mille gli studenti italiani a Malta tramite i tour operator dell’associazione.