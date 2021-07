Le Antille di Club Med: impennata di prenotazioni per Guadalupa e Martinica

11:31

È un trend in crescita costante quello che Club Med sta registrando alle Antille, dove l’operatore propone i resort La Caravelle e Les Boucaniers.

Il primo sorge a Guadalupa e sta riportando un incremento di prenotazioni che comprendono anche il volo (+90%), segno che i clienti preferiscono affidarsi a un solo operatore che si occupi di tutto. Incoraggiante il dato riguardante la spesa media, in aumento del 12% rispetto al periodo pre-Covid. Il volume di affari registrato per i soggiorni tra giugno e agosto cresce di 8 volte rispetto allo scorso anno.



Situato su una spiaggia di sabbia bianca protetta dalla barriera corallina, considerata tra le più belle dei Caraibi, il resort La Caravelle offre spazi e servizi pensati per la vacanza in famiglia - con assistenza bambini dai 4 mesi ai 17 anni - o in coppia.



I servizi

Tra gli sport proposti agli ospiti la scuola di trapezio, di vela e di tennis e il pickleball, che mescola badminton, tennis e ping-pong. Le famiglie, poi, hanno a disposizione una piscina con giochi d’acqua e il programma Amazing Family, una serie di attività pensate per genitori e figli per trascorrere tempo di qualità.



Riservata invece ai soli adulti l’Oasi Zen, con le sue suite vista mare: un rifugio tropicale con spiaggia con lettini lounge, piscina vista oceano, jacuzzi e capanna yoga.



Sull’isola di Martinica sorge invece il Club Med Les Boucaniers, accessibile agli italiani che abbiano effettuato il vaccino. Situato lunga la costa della baia del Marinaio, a Sud-Est dell’isola, il resort ha una location unica con tre spiagge che si affacciano sulla Roccia del Diamante. Tra le attività proposte la scuola di windsurf, sci nautico e wakeboard, zumba e fitness, e poi ancora lo yoga nella laguna o una gita in kayak al crespusolo tra le mangrovie.

Entrambi i resort sono pronti ad accogliere i turisti italiani per una vacanza all’insegna della libertà in tutta sicurezza grazie al programma “Insieme in Sicurezza”.